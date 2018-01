Série B: três jogos nesta sexta-feira A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B terá três partidas nesta sexta-feira à noite, envolvendo quatro clubes paulistas. Um dos destaques é o confronto estadual, em Itu, entre o Ituano o Paulista, campeão da Copa do Brasil e ainda na zona do rebaixamento. Nesta partida, o time da casa terá a estréia do técnico Carlos Rabello, que substitui Válter Ferreira, que deixou o cargo após a derrota para o Guarani na semana passada, por 2 a 1. Antes tinha perdido, em casa, para o líder santo André, por 1 a 0. O Ituano está na nona colocação, com 14 pontos, e espera uma vitória para voltar a figurar entre os oito primeiros colocados. Do outro lado está o Paulista que não se encontrou ainda na Série B. O time está na zona de rebaixamento, na 19ª posição, somando 11 pontos. No domingo perdeu para o Sport, em Jundiaí, por 2 a 1. Em Anápolis-GO, o Guarani enfrenta a Anapolina, disposto a manter a boa fase. O time somou sete pontos nos últimos três jogos, saindo pela primeira vez da zona de perigo. O time campineiro está na 16ª posição, somando 12 pontos. A Anapolina tem dois pontos a mais e na última vez que jogou em casa, goleou por 4 a 0 o Grêmio. Só que nesta noite terá cinco desfalques. O Marília recebe o Gama, que está na zona de rebaixamento, no interior de São Paulo. O time da casa, 12º colocado, com 13 pontos, está empolgado com a goleada de 4 a 1 sobre o Avaí, em Florianópolis (SC). O visitante é o 18º colocado, com 11 pontos, e tenta se acertar agora com o técnico Heriberto da Cunha. Os líderes da Série B são o Santo André e Santa Cruz, ambos com 21 pontos. A rodada começou terça-feira com dois jogos: Caxias 0 x 1 Portuguesa e Ceará 3 x 4 Grêmio. Nestes últimos dias, muitas mudanças ocorreram nos comandos dos times da Série B. O Avaí anunciou Márcio Araújo, que chegou para o lugar de José Galli Neto. O técnico Roberval Davino deixou o Caxias na segunda-feira e o clube gaúcho ainda não encontrou um substituto. Na terça-feira, após a derrota para Grêmio, Jair Pereira pediu demissão do Ceará, que ainda está sem treinador.