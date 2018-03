Série B: TV quer pagar metade do preço A novela da transmissão dos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro pela televisão pode estar chegando ao final, mas os clubes decobriram nesta terça-feira que podem ser obrigados a vender o campeonato por quase a metade do preço inicial. Os dirigentes da FBA (Futebol Brasil Associados), entidade que representa os clubes da Série B, esperavam conseguir R$ 12,5 milhões com a venda dos direitos para as emissoras de tevê (canal aberto e fechado), mas muito provavelmente terão de se contentar com R$ 7 milhões, oferecidos pela Sportv. O campeonato - que no final de semana entra em sua quarta rodada - não está sendo transmitido pela tevê. No último encontro entre representantes dos clubes e das emissoras, na noite de segunda-feira, não houve avanço. A proposta extra-oficial, da Globosat, seria a de pagar R$ 7 milhões. A emissora mostraria os jogos no canal fechado, tanto na Sportv como no sistema pago - pay-per-view, deixando alguns jogos para a Rede Record, no canal aberto. Este valor estaria muito abaixo do pretendido inicialmente pelo presidente da FBA, Peter Silva, que esperava arrecadar R$ 2,5 milhões com o canal fechado e mais R$ 10 milhões através das redes abertas - Globo e Record. Na segunda-feira, o diretor executivo do FBA, Eduardo Negrão, esteve reunido com a direção da Rede Bandeirantes. Ele esteve acompanhado de João Nilson Zunino, presidente do Avaí e representante da entidade na Região Sul. "Não acredito num acordo com a Bandeirantes, porque não haveria aporte financeiro e seria firmada uma parceria", comentou Negrão. A idéia de um grupo de dirigentes era comprar os horários na emissora para mostrar os jogos, abrindo espaço para seus patrocinadores em rede nacional. Estes horários, depois, poderiam ser negociados para gerar receita. "Nem sempre o dinheiro é o mais importante. A partir do momento que conseguimos mostrar os jogos para todo o Brasil podemos também satisfazer e atender nosso patrocinadores. Além de buscar outras empresas para participar da competição", raciocina José Mário Pavan, presidente do União São João. Ano passado, quando a competição não estava valorizada com as participações e Palmeiras e Botafogo-RJ, algo semelhante foi tentado para se ganhar visibilidade. A Globosat pagou R$ 2 milhões aos clubes e a competição foi disponibilizada gratuitamente para a Rede Vida de Televisão, emissora do interior paulista, que tem alcance nacional e também para a Rede TV de São Paulo através da Soares Comunicações. Uma empresa de marketing, em janeiro deste ano, tentou pegar junto à direção do FBA uma autorização pa ra assumir as negociações em relação à televisão. O pedido não foi aceito, uma vez que o presidente Peter Silva centralizou as negociações. Segundo Negrão, as duas propostas devem ser colocadas em Assembléia Geral, na qual participariam os 20 clubes integrantes da entidade. Só ficariam fora os quatro clubes pertencentes ao Clube dos 13: Palmeiras, Botafogo-RJ, Portuguesa de Desportos e Sport Recife. "Isso já deveria ter sido resolvido antes do início do campeonato. Todos os clubes estão perdendo dinheiro e sendo prejudicados", lamentou o presidente do Marília, Beto Mayo.