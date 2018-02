Série B: último classificado sai hoje Portuguesa e Marília disputam neste sábado, a partir das 16 horas, a última vaga no quadrangular final da Série B do Brasileiro. É a rodada decisiva do grupo B, em que o Náutico já está classificado - da outra chave saíram Santa Cruz e Grêmio. Na rodada deste sábado, a Portuguesa vai até Campinas para enfrentar o Guarani, enquanto o Marília recebe o Náutico. Quem está em melhor situação é a Portuguesa, com 9 pontos, atrás apenas do líder Náutico, que tem 12. Já o Marília soma 6, enquanto o Guarani tem 3 e está eliminado. Por isso, a Portuguesa só depende de um empate no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Já o Marília precisa vencer em casa e ainda torcer contra o rival - fora isso, está em desvantagem no saldo de gols, o critério de desempate (1 a -4).