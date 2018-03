Série B: União S. João anuncia reforços Depois de três derrotas em três jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a diretoria do União São João, de Araras, resolveu se mexer e, nesta terça-feira, anunciou a contratação de mais dois reforços para a disputa da competição. Como ainda não marcou um gol sequer na Segunda Divisão, chegaram ao time de Araras os atacantes Paulinho, 31 anos, ex-Internacional, de Limeira, e Careca, de 20, ex-Matonense e que esteve nas equipes de base do Corinthians. Os dois chegam com a missão de tirar o União da lanterna da Séri e B. A chegada dos dois acabou pegando o torcedor de surpresa. Quando todos esperavam pela volta de Mauro, que já atuou pelo time ararense, a diretoria acabou preterindo o jogador. Ele ainda não está em sua melhor forma física por estar se recuperando de uma lesão no joelho direito. Apesar de já terem se apresentado ao técnico Paulo Roberto Santos, os dois ainda não vão estrear no próximo sábado, às 16 horas, quando o União São João recebe o também desesperado CRB-AL, penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto.