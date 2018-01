Série B: Vila e Ituano sonham alto Em uma edição da Série B onde todas as atenções estão voltadas para Grêmio, Bahia, Vitória e os pernambucanos, Vila Nova e Ituano poderiam ser considerados coadjuvantes. Mas os dois times entram em campo neste sábado, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, dispostos a mostrar que não vão apenas cumprir esse papel. Se não chegar ao acesso, o Vila quer pelo menos neste ano não repetir a campanha de 2004, quando ficou a apenas um ponto do rebaixamento e terminou na modesta 18ª colocação. A diretoria do preferiu não investir muito em reforços e resolveu dar chances aos mais jovens, mesclados com alguns jogadores experientes. A fórmula deu certo com a conquista do título estadual. Para este jogo, o desfalque mais significativo estará no banco. Após a conquista do Campeonato Goiano no último final de semana, Edson Gaúcho deixou o comando do time e enquanto o novo treinador não vem, o auxiliar Hermógenes Junior é quem comanda o time.O Ituano teve campanha bem melhor na Série B, mas a torcida também terminou a competição com um gosto amargo na boca. Na última rodada da segunda fase, o Galo precisava apenas de um empate diante do Fortaleza, em Itu, para chegar ao quadrangular final. Uma derrota por 2 a 0 porém, acabou com os sonhos do time de chegar a elite. O time vai ter três desfalques. Machucados, o zagueiro Erivel ton, o volante Johnny e o meia Juliano, de fora desde a partida contra o São Caetano, vão continuar ausentes.