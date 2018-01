Série B vive emoções da última rodada Uma tarde de muitas emoções, de alegrias para algumas torcidas e tristeza para outras. Esta é a perspectiva para este sábado à tarde, a partir das 16 horas, quando será realizada a 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, com certeza, a rodada mais importante até agora da competição. Quatro clubes lutam por três vagas na segunda fase, enquanto nove clubes lutam para fugir do rebaixamento à Série C. Cinco clubes já estão classificados: Santa Cruz (38 pontos), Marília (34), Santo André (34), Grêmio (34) e Portuguesa (33). As outras três vagas estão sendo disputadas por quatro clubes: Avaí (32), Vila Nova (32), Guarani (32) e Náutico (30). Uma destas vagas vai sair do confronto direto entre Guarani e Avaí, em Campinas. O time paulista precisa vencer porque tem uma vitória a menos do que seu adversário - 10 a 9. O Náutico também precisa vencer para chegar aos 33 pontos e terá a vantagem de jogar em casa e contra o lanterna e rebaixado Caxias. O Vila Nova, de repente, ficou numa situação complicada, porque mesmo podendo empatar vai jogar fora de casa, em Fortaleza, diante do Ceará, ameaçado pelo rebaixamento, com 26 pontos, em 13.º lugar. Este jogo decisivo será realizado no acanhado estádio Presidente Vargas e o time cearense precisa da vitória para evitar a Série C sem depender de outros resultados. Alguns jogos não terão grande significado, como Santa Cruz e Santo André, já classificados e que pode definir apenas a posição final do time do ABC; Grêmio e Marília, também classificados e que vão definir posições; além de Ituano e São Raimundo, sem chances de classificação, mas livres do descenso. Rebaixamento - Dois clubes estão matematicamente rebaixados para a Série C em 2006: Caxias e Criciúma. Nove times lutam para fugir do descenso, que condenará mais quatro participantes. A situação mais delicada envolve dois clubes tradicionais e que devem decidir um rebaixado no confronto direto: Paulista e Bahia. Ambos têm 25 pontos e vão se enfrentar em Jundiaí, com o time paulista precisando da vitória. Um simples empate rebaixa o atual campeão da Copa do Brasil, que leva desvantagem no número de vitórias em relação a seus concorrentes: 7 a 6. O empate, talvez, salve o Bahia que se vencer garante, com suas próprias forças, a sua permanência na Série B. Outro confronto que vai decidir um rebaixado envolve Anapolina (24 pontos) contra o União Barbarense (23), em Anápolis (GO). A vitória pode salvar o time goiano, mas não o time paulista que ainda dependerá de tropeços de outros concorrentes. Situação ruim é do Gama (25) que vai enfrentar o Sport (27), em Recife. Os outros times ameaçados estão com 26 pontos, mas só dependem se suas próprias forças. O Ceará recebe o Vila Nova, enquanto o Vitória (26) recepciona a Portuguesa, já classificada. Missão perigosa é do CRB (25) que enfrentará o rebaixado Criciúma, em Santa Catarina. Se o time alagoano vencer não dependerá de ninguém. Confira os jogos da 21.ª rodada da primeira fase: Guarani-SP x Avaí-SC; Náutico-PE x Caxias-RS; Ceará-CE x Vila Nova-GO; Paulista-SP x Bahia-BA; Criciúma-SC x CRB-AL; Anapolina-GO x União Barbarense-SP; Vitória-BA x Portuguesa-SP; Sport-PE x Gama-DF; Ituano-SP x São Raimundo-AM; Grêmio-RS x Marília-SP e Santo André-SP x Santa Cruz-PE.