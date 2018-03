Série B: zagueiro vai reforçar o Marília O Marília, líder invicto e único time com 100% de aproveitamento após três rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, já se prepara para enfrentar o Sport no próximo sábado, em Recife. Para esta partida o técnico Paulo Comelli pode ganhar mais um reforço importante: o zagueiro Adeilson. Ele está recuperado de uma lesão muscular, deve ser a principal novidade do MAC para se manter na liderança da competição. Segundo o médico Evandro Palácio, o jogador reagiu bem ao tratamento e deve ser confirmado ao lado de Andrei. "O Adeilson é um jogador de força que vem fazendo bons jogos. Sua presença em campo será muito importante para conquistarmos um bom resultado diante do Sport em Recife", disse o técnico Paulo Comelli. O Marília lidera a Série B com nove pontos em três jogos.