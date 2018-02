Série B1 define 7 classificados A penúltima rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão estadual, foi completada neste domingo e definiu sete classificados. No grupo 1, Ferroviária, Monte Azul e Jalesense já garantiram vagas. E o 2 tem ECUS-Suzano, Grêmio Barueri, Santa Ritense e Palestra. Só falta uma vaga a ser preenchida por Linense ou Fernandópolis. O destaque do domingo foi a goleada do Monte Azul sobre o Batatais, por 5 a 0. Com o resultado em casa, o time de Monte Azul Paulista ficou na segunda posição no grupo 2, com 27 pontos. Em Jales, o Jalesense não passou de um 1 a 1 com o eliminado Tupã, mas também conquistou um lugar na segunda fase. Com 26 pontos e na terceira posição, o Jalesense pode, no máximo, ser alcançado pelo Linense. Os dois times se enfrentam no próximo domingo. Com o empate em 1 a 1 entre Velo Clube e União Mogi, o grupo 2 já definiu seus quatro classificados. O União Mogi terminou em quinto lugar, com 17 pontos, sem possibilidade de alcançar o Palestra, que tem 22 e é o quarto colocado. O Velo entrou em campo desanimado com o resultado da partida de manhã, entre Grêmio Barueri e Palestra, que lhe tirou as últimas esperanças de classificação. O time de Barueri venceu o Palestra por 4 a 2, em casa, e ficaram com a segunda colocação do grupo, com 23 pontos. A terceira vaga dessa chave ficou com o Santa Ritense, que, mesmo perdendo por 2 a 0 para o XV de Caraguá, ficou com 22 pontos. O time de Santa Rita do Passa Quatro ainda pode ser superado pelo Palestra, que jogará contra o lanterna União Mogi na última rodada.