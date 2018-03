Série B1 e B2 têm jogos nesta sexta Quatro jogos pelas divisões inferiores do Campeonato Paulista acontecem na noite desta sexta-feira. Pela Série B1, quarta divisão, três jogos estão confirmados, enquanto pela Série B2 haverá um jogo isolado. Todas as partidas começam às 20h30. Pela sexta rodada da B1, o Linense (11), líder do Grupo 1, recebe o lanterna Velo Clube (4) em Lins. O Monte Azul (7), terceiro colocado, vai a Tupã enfrentar os donos da casa, que estão em sexto, com cinco. Fechando a rodada, o vice-líder Batatais (10) encara o Lemense (7), quinto. A Série B2 tem apenas um jogo agendado para esta sexta-feira. Penapolense e Jalesense, que dividem a terceira posição do Grupo 1, com sete pontos, se enfrentam em Jales. A sua chave tem o Serra Negra na liderança, com nove pontos, e o Águas de Lindóia em segundo, com sete.