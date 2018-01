Série B1: Osasco dispara na liderança O Osasco abriu sete pontos de vantagem na liderança do Campeonato Paulista da Série B-1 após a 24ª rodada, disputada neste domingo. O líder, porém, sofreu para vencer em casa o Mauaense, por 1 a 0. O Osasco agora, tem 56 pontos, contra 49 pontos dos vice-líderes - Sertãozinho e Palmeiras B - que perderam. O Palmeiras voltou a decepcionar no Parque Antarctica, caindo diante do Velo Clube, por 2 a 1. O Sertãozinho perdeu do Tupã, em Tupã, também por 2 a 1. A briga maior mesmo está pela vice-liderança, uma vez que os dois primeiros colocados vão subir para a Série A-3 em 2002. Como a competição é disputada por 15 clubes, em turno e returno, alguns times ainda vão jogar quatro vezes e outros cinco. Os resultados: Tupã 2 X 1 Sertãozinho; Palmeiras B 1 X 2 Velo Clube; XV de Caraguá 3 X 4 Ferroviária; Barretos 1 X 0 Palestra; Osasco 1 X 0 Mauaense; Fernandópolis 2 x 1 Batatais e Lemense (1) 1 x 1 (3) Guapira. Classificação: 1)Osasco 56 pontos; 2) Setãozinho e Palmeiras b 49; 4) Barretos 45; 5) Ferroviária 42; 6) Palestra e Velo Clube 34; 8) Guapira 30; 9)Batatais 29; 10) XV de Caraguá e Tupã 28; 12) Lemense 27; 13) Fernandópolis 26; 14) Mauaense 20; 15) Guarulhos 15.