Série B1 paulista tem 4 jogos domingo Quatro jogos válidos pelo grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B1 acontecem neste domingo, a partir das 15 horas. O destaque fica por conta do confronto entre o líder Batatais (13 pontos) com o Santa Ritense (10), terceiro colocado. O vice-líder Linense (12) vai a Monte Azul Paulista enfrentar o time da casa (7), que é o quinto colocado. O Fernandópolis (4) tenta deixar a lanterna jogando contra o Tupã (8), que está em quarto. Fechando a rodada, o Velo Clube (5), sexto, tem um jogo difícil diante do Lemense (7), que está logo acima do time de Rio Claro.