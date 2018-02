Série B1 tem apenas um jogo amanhã A penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B1, a quarta divisão estadual, prossegue neste sábado, com a partida entre Fernandópolis e Linense, com início previsto para as 15 horas. As equipes brigam diretamente por uma vaga à próxima fase da competição. Pertencentes ao grupo 1, Fernandópolis e Linense brigam, junto com Jalesense e Monte Azul, pelas últimas três vagas. A Ferroviária, que na quinta-feira abriu a rodada goleando a Paraguaçuense por 5 a 0, já está garantida, com 28 pontos. Com 20 pontos, o Fernandópolis precisa da vitória a todo custo e terá o apoio da torcida, que deve marcar presença no estádio Cláudio Rodante. O time ocupa a quinta colocação e se vencer empata com o Linense, que tem 23. A Jalesense possui 25 pontos e está quase classificada, precisando apenas de um empate nas próximas duas rodadas. O Monte Azul está com 24. No domingo, a rodada prossegue, com seis partidas. Às 11 horas, jogam Grêmio Barueri e Palestra. Às 15 horas, acontecem os seguintes confrontos: Jalesense x Tupã; XV de Caraguá x Santa Ritense; Monte Azul x Batatais; União Mogi x Velo Clube e Capivariano x Ecus-Suzano.