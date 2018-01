Série B1 tem cinco jogos no domingo A oitava rodada (primeira do returno) do Campeonato Paulista da Série B1 prossegue neste domingo com mais cinco jogos, todos marcados para as 15 horas. Pelo Grupo 1, o Primavera (17 pontos), ainda invicto na competição, vai a Capivari enfrentar o Capivariano (9). O time de Indaiatuba precisa da vitória para se manter na primeira colocação. Fechando a chave, em Caraguatatuba acontece o jogo dos desesperados. XV Caraguá (2) e Guarulhos (5), último e penúltimo respectivamente, buscam a vitória para se afastarem do rebaixamento. Pelo Grupo 2, o destaque acontece no jogo entre Batatais (13) e Tupã (11). Dependendo da combinação de resultados da rodada, uma vitória de qualquer lado pode significar a vice-liderança da chave, atrás apenas do Linense. O Santa Ritense (13) também busca melhorar sua vida na Quarta Divisão. Para isso, precisa vencer o Velo Clube (6) em Rio Claro. O Monte Azul (7) recebe o lanterna Fernandópolis (4) em Monte Azul Paulista.