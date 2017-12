Série B1 tem um jogo neste sábado O Campeonato Paulista da Série B1 tem apenas uma partida neste sábado, às 15 horas. O desesperado Guapira, antepenúltimo colocado com 19 pontos, recebe em casa o Palestra, quinto colocado com 33 pontos. O Guapira não faz uma boa campanha na competição, estando na 13º colocação. O Palestra está na quinta posição na tabela e busca encostar nos líderes do campeonato. O líder da Série B1 é o Osasco (46), seguido do Sertãozinho (44), que está na vice-liderança. A rodada será completada domingo, às 11 horas, com seis jogos. Confira os jogos marcados pra domingo: Ferroviária x Sertãozinho; Batatais x Velo Clube; Fernandópolis x Palmeiras-B; Tupã x XV de Caraguá; Lemense x Barretos e EC Osasco x Guarulhos. Classificação: 1) Osasco 46 pontos, 2) Sertãozinho 44, 3) Palmeiras-B 43, 4) Barretos 41, 5) Palestra 33, 6) Ferroviária 32, 7) Velo Clube 28, 8) Batatais 27, 9) Lemense 25, 10) XV de Caraguatatuba 23, 11) Fernandópolis 20, 12) Tupã 19, 13) Guapira 19, 1 4) Mauaense 16 e 15) Guarulhos 13.