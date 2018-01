Série B1 tem uma partida amanhã A terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão estadual, tem início nesta sexta-feira à noite, com uma partida. Em casa, o Tupã recebe o Linense, com início previsto para às 20h30. Jogando em casa, o Tupã espera conquistar a primeira vitória no campeonato. Nas duas primeiras rodadas, o time conseguiu apenas um empate, ficando nas últimas colocações do grupo 1. Já o Linense vem embalado, com 100% de aproveitamento e na ponta da chave. Pela Série B2, a segunda rodada tem início com a partida entre Guaçuano e Jalesense, em Mogi Guaçu. A partida acontece nesta sexta-feira, às 20 horas. Os times estão no grupo 1 e na primeira rodada o Guaçuano foi derrotado, enquanto o Jalesense ficou no empate.