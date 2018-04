Série B1 tem uma partida amanhã A 13ª e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série B1, equivalente à quarta divisão estadual, começa nesta sexta-feira à noite, com uma partida que promete fortes emoções entre Linense e Monte Azul, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins. Em quinto lugar, com 16 pontos, time da casa só pode pensar em vencer, já que ainda tem chances de conseguir uma das quatro vagas de acesso à Série A3 - o que o Monte Azul já fez - e vem embalado pela vitória por 1 a 0 fora de casa sobre a Ferroviária , fora de casa, no último domingo. Já o time de Monte Azul Paulista, por sua vez, é o líder isolado com 25 pontos. As outras três partidas da rodada acontecem no domingo.