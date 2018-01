Série B1 terá só 1 jogo neste sábado O Campeonato Paulista da Série B1 terá apenas uma partida neste sábado, às 11h. A Mauaense recebe em casa o Lemense, no estádio Pedro Benedetti. O time da cidade de Mauá não está fazendo uma boa campanha no campeonato, já que está na vice-lanterna, somando apenas 16 pontos. O Lemense faz uma campanha regular estando na nona colocação, com 25 pontos. O líder da Série B1 é o Osasco, que soma 49 pontos. A novidade da rodada será a transmissão, ao vivo, pela televisão (Rede Vida), do jogo entre Palmeiras B e Ferroviária, domingo, às 10 horas, no Parque Antárctica. Confira os outros jogos de domingo, com início às 15 horas: XV de Caraguá x Batatais; Guarulhos x Guapira; Sertãozinho x Fernandópolis; Velo Clube x Tupã e Palestra x EC Osasco. Classificação - 1) Osasco - 49; 2) Sertãozinho - 47; 3) Palmeiras B - 46; 4) Barretos - 42; 5) Palestra -33; 6) Ferroviária - 32; 7) Velo Clube - 30; 8) Batatais - 28; 9) Lemense e XV de Caraguatatuba - 25; 11) Guapira - 22; 12) Tupã e Fernandópolis - 20 ; 14) Mauaense -16; 15) Guarulhos - 13.