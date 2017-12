Série B2: Capivariano nas semifinais Pelo Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, neste domingo cedo foi definido o quarto time classificado para as semifinais. É o Capivariano, que massacrou o Guaçuano, por 7 a 0, em Mogi Guaçu. Com o resultado, o Capivariano se juntou aos já classificados Corinthians-B, ECUS e Ponte Preta Sumaré, que também jogaram neste domingo. Na luta para escapar do rebaixamento, o Paulista fez a sua parte: venceu o Jalesense, por 2 a 0, mas ainda precisa de um empate na próxima rodada para escapar da Série B-3. O Lençoense se complicou. Perdeu para o Pirassununguense, por 2 a 0 e para escapar precisa vencer a última partida e torcer por uma derrota do Paulista. Confira os resultados da penúltima rodada: Joseense 1 x 1 Radium, Ponte Sumaré 6 x 1 Palmeirinha, Corinthians-B 1 x 0 ECUS, Elosport 3 x 2 Penapolense, Guaçuano 0 x 7 Capivariano, Pirassununguense 3 x 0 Lençoense e Paulista 2 x 0 Jalesense.