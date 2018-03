Série B2: definidos últimos classificados A última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B2, quinta divisão, definiu os últimos três times que faltaram para compor a segunda fase. O Pirassununguense garantiu sua vaga no Grupo 1, com 21 pontos, após a v itória sobre o Guaçuano, por 2 a 0. Neste grupo já estavam classificados o Jalesense (26), Águas de Lindóia (26) e Serra Negra (23). No Grupo 2, o Elosport ficou com a terceira vaga ao atingir os 22 pontos após a vitória de 3 a 2 sobre o Barueri. O Campo Limpo, com 20 pontos, ficou com a quarta vaga depois de golear o Campinas por 6 a 0. Os rebaixados já estavam definidos: Raidum (Grupo 1) e Guarujá (Grupo 2). Nesta segunda fase, os oito clubes vão se enfrentar em dois turnos. Campeão e vice-campeão vão garantir o acesso à Série B1, quarta divisão, em 2004. Confira todos os resultados: Pirassununguense 2 x 0 Guaçuano, Penapolense 2 x 1 Lençoense, Jalesense 2 x 0 Serra Negra, Radium 1 x 0 Águas de Lindóia, Elosport 3 x 2 Grêmio Barueri, Guarujá 2 x 2 Jabaquara, Joseense 2 x 0 Itararé e Campo Limpo 6 x 0 Camp inas. Classificação: Grupo 1 1)Jalesense 26 pontos; 2) Águas de Lindóia 26; 3) Serra Negra 23; 4) Pirassununguense 21; 5) Penapolense 20; 6) Lençoense 16; 7) Guaçuano 12; 8) Radium 11. Grupo 2 1) Itararé 34 pontos; 2) Grêmio Barueri 28; 3) Elosport 22; 4) Campo Limpo 20; 5) Joseense 18; 6) Jabaquara 18; 7) Campinas 14; 8) Guarujá 5.