Série B2 do Paulista começa amanhã Motivado pelo acesso de quatro clubes para a Série B1 em 2005, começa neste sábado o Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual. Serão duas partidas, ambas às 15 horas. O recém-profissionalizado Barcelona fará sua estréia enfrentando o tradicional Jabaquara, de Santos. O jogo será no estádio Capela do Socorro, mesmo nome do bairro em São Paulo, onde o time mandará todas as suas partidas. O outro confronto será em Serra Negra, onde o time da cidade enfrenta o Guaçuano, de Mogi Guaçu, no estádio Antônio Barbosa Pinto da Fonseca. Regulamento - Serão 31 times divididos em quatro grupos, sendo três com oito e um com sete participantes. Classificam-se para a fase seguinte os quatro melhores de cada chave, depois de jogarem entre si em turno e returno. Na segunda fase, os 16 classificados formam quatro novos grupos e oito passam à fase seguinte. Formam-se mais duas chaves e a final sai do campeão de cada uma delas. No domingo, mais 13 partidas completam esta primeira rodada da Série B2: Pirassununguense x Lemense, Guarulhos x Guarujá, Tanabi x SEV, Garça x Assisense, Santacruzense x Penapolense, Prudentino x Oswaldo Cruz, Guarani Sumareense x Lençoense, Ginásio Pinhalense x Palmeirinha, Catanduvense x Radium, Força Futebol x Campinas, Águas de Lindóia x Jacareí, Itararé x São Vicente e Osasco x Taboão da Serra.