Série B2 do Paulista tem rodada amanhã A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual, será realizada nesta quarta-feira com quatro jogos. O líder Grêmio Barueri, único que venceu na abertura da segunda fase, vai atuar fora de casa, diante do Jalesense, em Jales, às 20 horas. Confira os jogos desta quarta-feira: Itararé x Elosport, Pirassununguense x Serra Negra, Joseense x Águas e Jalesense x Grêmio Barueri.