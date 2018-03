Série B2 do Paulista tem três líderes O Campeonato Paulista da Série B2 viveu neste fim de semana a sua terceira rodada. Com os oito jogos realizados, três times lideram a competição. No Grupo 1, a primeira posição está dividida entre Jalesense e Águas de Lindóia, que empatou por 1 a 1 com o Lençoense e perdeu os 100% de aproveitamento. Já o Grupo 2 tem a liderança isolada do Penapolense, que jogou em casa e venceu o Pirassununguense por 3 a 2. Resultados - Penapolense 3 x 2 Pirassununguense; Jalesense 2 x 1 Radium; Joseense 4 x 1 Campo Limpo; Serra Negra 2 x 0 Guaçuano; Grêmio Barueri 3 x 0 Campinas; Elosport 2 x 1 Guarujá; Itararé 5 x 0 Jabaquara; Lençoense 1 x 1 Águas de Lindóia. Classificação Grupo 1 - 1) Jalesense e Águas de Lindóia 7; 3) Serra Negra e Penapolense 6; 5) Pirassununguense e Radium 2; 7) Guaçuano 0. Grupo 2 - 1) Grêmio Barueri 7; 2) Itararé, Elosport e Campo Limpo 6; 5) Joseense 4; 6) Jabaquara e Campinas 3; 8) Guarujá 0.