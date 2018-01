Série B2: rodada favorece Rio Claro A primeira rodada do returno da Série B-2 - o equivalente a quinta divisão do Campeonato Paulista de futebol, disputada neste domingo - favoreceu ao Rio Claro que venceu ao Capivariano, por 1 a 0. Com esse resultado, a equipe isolou-se na vice-liderança do campeonato com 36 pontos. O líder Primavera (38) perdeu para o Santacruzense (25) por 3 a 2. O Santa Ritense (33) caiu para a terceira posição depois de perder para o Guarujá, por 2 a 1. O Monte Azul (32) também se mantém na briga pelas primeiras posições, depois de somar um ponto, nos pênaltis, em Jales contra o Jalesense (9) - no tempo normal houve empate sem gols. A rodada ainda teve três goleadas. Em Mococa, o Radium (10) perdeu para o Guaratinguetá (30) por 5 a 0; em Suzano, o Ecus (19) perdeu para o Palmeirinha (20) por 5 a 2, enquanto o lanterna São Bernardo (1) perdeu em casa para o Len çoense (25), por 5 a 1. Os dois primeiros colocados, após o término do returno, estarão automaticamente garantidos na Série B-1 na próxima temporada. Os resultados: Radium 0 x 5 Guaratinguetá, Santacruzense 3 x 2 Primavera, São Bernardo 1 x 5 Lençoense, Penapolense (2) 0 x 0 (3) Linense, Jalesense (2) 0 x 0 (3) Monte Azul, Rio Claro 1 x 0 Capivariano, Ecus 2 x 5 Palmeirinha e Guarujá 2 X 1 Santa Ritense. Classificação: 1) Primavera 38 pontos; 2) Rio Claro 36; 3) Santa Ritense 33; 4) Monte Azul 32; 5) Guaratinguetá 30; 6) Linense e Guarujá 26; 8) Santacruzense e Lençoense 25; 10) Palmeirinha 20; 11) Ecus 19; 12) Penapolense 18; 13) Capivariano 17; 14) Radium 10; 15) Jalesense 9; 16) São Bernardo 1.