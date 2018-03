Série B2 tem 14 jogos no fim de semana A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série B2, equivalente à quinta divisão, continua neste sábado à tarde, com três jogos: Joseense x Águas de Lindóia, Taboão da Serra x Itararé e Guarujá x Osasco. O Águas de Lindóia começou o campeonato empatando com o Jacareí sem marcar gols. Isso fez com que o Serra Negra conseguisse a liderança isolada do Grupo 3, já que foi o único vencedor do conjunto - ganhou do Guaçuano por 1 a 0. O Taboão da Serra lidera o Grupo 4 com três pontos após vencer sem dificuldades o lanterna Osasco. O técnico Pedrinho Rocha afirma que mesmo com o bom começo de torneio seu time não irá diminuir o ritmo. A competição reúne 31 clubes que estão divididos em quatro grupos. Os times jogam em turno e returno e ao final da primeira fase as quatro melhores equipes passam para quatro quadrangulares. Os quatro melhores desses quadrangulares avançam para a terceira fase, onde serão formados dois grupos com quatro times. A partir daí as duas melhores equipes (uma de cada quadrangular) se classificam para a final, onde jogarão em turno e returno, sagrando-se campeã a equipe com maior pontuação na fase conclusiva. Os finalistas e os dois segundos colocados dos quadrangulares finais ascenderão à Série A3 em 2005. No domingo serão realizadas onze partidas que concluem a rodada. Confira os jogos: 10h - Penapolense x Tanabi; 10h30 - SEV x Garça; 11h - Jacareí x Serra Negra, São Vicente x Barcelona e Jabaquara x AD Guarulhos; 15h - Oswaldo Cruz x Santacruzense, Assisense x Prudentino, Lençoense x Grêmio Catanduvense, Palmeirinha x Guarani Sumareense, Radium x Pirassununguense e Guaçuano x Força Futebol.