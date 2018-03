Série B2 tem 6ª rodada no domingo A sexta rodada do Campeonato Paulista da Série B2 tem quatro jogos neste domingo. Pelo grupo 1, às 10 horas, jogam Pirassununguense (6 pontos) e Lençoense (4), em Pirassununga. Ainda pelo mesmo grupo, Radium (4) e Guaçuano (1) jogam às 15 horas em Mococa. No grupo 2 são dois jogos às 11 horas. Em Capão Bonito ocorre o clássico regional entre Elosport (9) e Itararé (12). Fechando a rodada, em Campo Limpo Paulista, se enfrentam Campo Limpo (6) e Jabaquara (4).