Série B2 tem jogo isolado nesta sexta Último e penúltimo colocados no Grupo 1 do Campeonato Paulista da Série B2, Guaçuano e Lençoense se enfrentam às 20 horas desta sexta-feira em partida isolada da quarta rodada da competição. Os dois times buscam a vitória para escapar do rebaixamento e voltar a sonhar com a classificação à próxima fase. Pelo regulamento, os quatro primeiros de cada chave continuam na briga pelo acesso à quarta divisão em 2004. Confira a rodada completa do final de semana: sexta-feira - 20h - Guaçuano x Lençoense; sábado - 15h - Águas de Lindóia x Penapolense; Guarujá x Joseense; domingo - 10h - Pirassununguense x Jalesense; 11h - Campo Limpo x Itararé; Jabaquara x Grêmio Barueri; 15h - Radium x Serra Negra; Campinas x Elosport.