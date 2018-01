Série B3 concentra rodada no domingo Todas as 13 partidas marcadas para a 25ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série B3 - equivalente a sexta divisão do futebol paulista - estão marcadas para o domingo, ao contrário do que geralmente acontece, com um ou dois jogos sendo realizados no sábado A intenção da Federação Paulista de Futebol é acirrar ainda mais a disputa pelas vagas restantes na próxima fase - de doze vagas, restam apenas cinco em aberto, uma vez que Joseense, Paulista de Caieiras, Ponte-Preta Sumaré e Jacareí, pelo Grupo 1, e Corinthians-B, Pirassununguense e Comercial de Tietê, pelo Grupo 2, já estão classificados.