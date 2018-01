Série C: 11 mandantes classificados Com recorde de público e renda (mais de 42 mil pagantes e R$ 420 mil) no Estádio Mangueirão, em Belém, o Remo carimbou sua passagem à terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C ao golear o Tocantinópolis-TO por 4 a 1. No total, 11 mandantes confirmaram suas vagas. Os novos grupos estão definidos e a ordem dos jogos será definida por sorteio pela CBF nesta segunda-feira. O Remo contou com o apoio maciço de sua torcida para buscar a vitória, uma vez que tinha perdido em Tocantis, por 2 a 0. A maior goleada aconteceu em Alagoas, com o Coruripe fazendo 6 a 2 sobre o Icasa e descontando a derrota inicial, pela contagem mínima. Três times se garantiram fora de casa com empates. O Joinville empatou sem gols com o Glória-RS, porque tinha vencido em casa por 3 a 1. O ABC-RN também segurou o empate sem gols com o Sergipe, mantendo a vantagem inicial de 3 a 2. No Ceará, o América-RN empatou, em 3 a 3, eliminando o Ferroviário, porque no primeiro jogo o time do Rio Grande do Norte tinha vencido por 2 a 1. Outros três times se classificaram após a cobrança de penalidades máximas. Um deles foi o Londrina que, em casa, venceu o Paranoá, por 1 a 0, mas caprichou nos pênaltis: 4 a 3. Ipatinga-MG e Mogi Mirim empataram, em 2 a 2, mas o time mineiro se deu melhor nas penalidades: 4 a 2. No Maranhão, o Moto Clube venceu o Abaeté, por 1 a 0, levando a definição para os pênaltis. E o time da casa levou a pior, perdendo por 5 a 4. Confira os confrontos das oitavas de final: Grupo 33 - Nacional-AM x Vila Aurora-MT ou Independência-AC Grupo 34 - Remo-PA x Abaeté-PA Grupo 35 - América-RN x Coruripe-AL Grupo 36 - Treze-PB x ABC-RN Grupo 37 - Ipatinga-MG x Atlético Sorocaba-SP Grupo 38 - Londrina-PR x Ceilândia Grupo 39 - Rio Branco-SP x Vila Nova-MG Grupo 40 - Novo Hamburgo-RS x Joinville-SC Confira os resultados de volta da segunda rodada: Sábado: Rio Branco-SP* 1 x 0 Volta Redonda-RJ (1 x 2) * Ceilândia-DF 1 x 1 CENE-MS (2 x 1) Domingo: * Coruripe-AL 6 x 2 Icasa-CE (0 x 1) Glória-RS 0 x 0 Joinville-SC * (1 x 3) Sergipe-SE 0 x 0 ABC-RN * (2 x 3) * Londrina-PR 1 (4) x 0 (3) Paranoá-DF (0 x 1) * Remo-PA 4 x 1 Tocantinópolis-TO (0 x 2) * Treze-PB 4 x 0 Itabaiana-SE (1 x 1) * Villa Nova-MG 3 x 0 Ituiutaba-MG (3 x 1) * Novo Hamburgo-RS 3 x 1 Gaúcho-RS (0 x 0) * Ipatinga-MG 2 (4) x 2 (2) Mogi Mirim-SP (2 x 2) * Atlético Sorocaba 2 x 1 Serra-ES (3 x 4) Moto Clube-MA 1 (4) x 0 (5) Abaeté-PA * (0 x 1) Ferroviário-CE 3 x 3 América-RN * (1 x 2) * Nacional-AM 4 x 1 São Raimundo-AM (2 x 2) * classificados Entre parênteses, o resultado da primeira partida