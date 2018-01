Série C: 12 vitórias dos mandantes Dos 27 jogos realizados neste domingo pela abertura do Campeonato Brasileiro da Série C, os times que atuaram em casa levaram vantagem. Os mandantes conseguiram 12 vitórias, contra sete triunfos dos visitantes e oito empates. Entre os resultados mais expressivos está a goleada do Luverdense, em Mato Grosso, sobre o Ji-Paraná-RO, por 5 a 0. O Ferroviário, do Ceará, fez 5 a 2 no Serrano-PE, que é formado por jogadores juniores. O melhor resultado fora de casa foi do Londrina, que marcou 4 a 2 no Operário, em Mato Grosso do Sul. A rodada continua nesta segunda-feira, quando o Estrela do Norte-ES joga diante do Ipatinga-MG, em Cachoeiro do Itapemirim (ES). Na terça-feira, em Ananindeua, interior paraense, o Abaeté-PA recebe o São José-AP. Quarta, em Passo Fundo-RS, o Gaúcho-RS recepciona o Hermann Aichinger-SC. A rodada só será completada na sexta-feira, quando o São Raimundo-PA jogará em casa diante do Vila Aurora-MT, em Santarém (PA). Confira os resultados da primeira rodada: Ituiutaba-MG 1 x 0 América-SP Madureira-RJ 3 x 0 Portuguesa Santista-SP Sergipe-SE 1 x 1 Ipitanga-BA Cianorte-PR 0 x 0 CENE-MS Paranoá-DF 2 x 0 Mineiros-GO Luverdense-MT 5 x 0 Ji-Paraná-RO Moto Clube-MA 3 x 1 Parnahyba-PI Tocantinópolis-TO 1 x 1 Imperatriz-MA Americano-RJ 2 x 0 Serra-ES Atlético Sorocaba-SP 2 x 2 Mogi Mirim-SP Grêmio Inhumense-GO 3 x 1 Ceilândia-DF União São João-SP 3 x 1 Rio Branco-SP Villa Nova-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ Cabofriense-RJ 0 x 1 América-MG ADAP-PR 2 x 1 Joinville-SC Novo Hamburgo-RS 0 x 0 Iraty-PR Marcílio Dias-SC 0 x 2 Glória-RS Ferroviário-CE 5 x 2 Serrano-PE Piauí-PI 1 x 0 Icasa-CE Nacional de Patos-PB 2 x 3 Coruripe-AL Vitória de Santo Antão-PE 0 x 2 América-RN ABC-RN 0 x 0 ASA-AL Baraúnas-RN 1 x 3 Treze-PB Juazeiro-BA 1 x 3 Itabaiana-SE Operário-MS 2 x 4 Londrina-PR Nacional-AM 3 x 1 Independência-AC São Raimundo-RR 2 x 2 Remo-PA