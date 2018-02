Série C: América troca de técnico A diretoria do América de Natal surpreendeu ao trocar de técnico nesta segunda-feira. Saiu Artur Neto e entrou Luís Carlos Martins, um dos técnicos conhecidos como "rei do acesso" no interior paulista, que vai estrear contra o Remo, na quarta-feira, às 21h30, na capital potiguar pela terceira rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. A queda de Artur Neto foi determinada após a derrota de 2 a 1 para o Novo Hamburgo, no interior gaúcho. Além de novo treinador, o presidente Gustavo Carvalho também anunciou a nova comissão técnica formada pelo auxiliar técnico Paulo Roberto Trombini Amaral e pelo preparador físico Dejair Ferreira. Após duas rodadas, o quadrangular está equilibrado. Cada equipe tem três pontos e zero de saldo de gols. O América lidera por ter marcado mais gols: três, contra dois de Ipatinga e Novo Hamburgo e um do Remo. Ipatinga - O técnico Ney Franco acertou, nesta segunda-feira, a sua ida para o Sport de Recife. Mas ele vai continuar dirigindo o time mineiro até o final da Série C, inclusive, nesta quarta-feira, enfrentará em casa o Novo Hamburgo, a partir das 17 horas.