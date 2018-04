Série C: Americano e Ceilândia passam A primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C finalmente acabou. Americano-RJ e Ceilândia-DF garantiram a classificação nesta quarta-feira à noite no Grupo 12. Com o primeiro lugar do Grupo, o Americano enfrenta na segunda fase o Cene-MS. O primeiro jogo acontece já neste domingo, no Mato Grosso. O Ceilândia irá enfrentar o Crac-GO e faz o primeiro jogo em casa, também neste domingo. O Americano garantiu a primeira colocação do Grupo 12 ao derrotar o Tupi-MG por 3 a 0, em Campos. O time mineiro também brigava por uma vaga, mas não foi páreo para o time carioca, que abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com Léo Santos e Daniel. Nos minutos finais da partida, Oliveira fechou o placar. O Ceilândia enfrentou o eliminado Friburguense-RJ no estádio Serejão, em Taguatinga (DF), uma vez que seu estádio não tem sistema de iluminação. Com o placar do jogo em Campos, até com uma derrota o time do Distrito Federal estaria classificado, mas preferiu não depender do outro jogo e empatou em 1 a 1. Cadão abriu o placar para os cariocas no primeiro tempo e Cassius empatou, de cabeça, aos 22 do segundo tempo.