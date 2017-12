Série C: Barbarense agora quer o título Ainda de "ressaca" pela festa do acesso ocorrida na última segunda-feira, o elenco do União Barbarense se reapresentou nesta terça-feira e agora traça novas metas para a reta final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o acesso garantido, o objetivo agora em Santa Bárbara do Oeste é buscar o aproveitamento de 100% na fase final. O time fez até agora quatro jogos e venceu os quatro, somando 12 pontos. Na próxima rodada, o adversário é o Limoeiro-CE, domingo, em Fortaleza. Para a partida, o técnico Sérgio Farias não poderá contar com Diogo Pires, que está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o artilheiro da Série C com 10 gols, o atacante Frontini, e o meia Adriano Iversen, retornam ao time. Apesar do acesso garantido e de precisar de apenas de um ponto para conquistar o título, o elenco se mostra disposto mesmo a vencer os dois últimos jogos, para fechar o ano com chave de ouro. O último compromisso será contra o Americano-RJ, em Santa Bárbara D´Oeste. "O objetivo principal que era o acesso nós conquistamos. Sabemos que mais um ponto nos dará o título, mas a preferência é que busquemos a taça com mais duas vitórias", disse o goleiro Neneca. Outros times - No Limoeiro, o técnico Oliveira Canindé terá que mexer no meio-campo, uma vez que o volante Válter foi expulso no jogo contra o Americano. O zagueiro Osvaldo deve ser deslocado para o meio campo, com Claudecir entrando na defesa. Com apenas um ponto, o time cearense depende de duas vitórias e uma improvável combinação de resultados para subir. O outro confronto da rodada será entre Gama-DF e Americano-RJ, em Campos dos Goytacazes. O Gama possui seis pontos e garante o acesso com a vitória. Com quatro pontos, o Americano precisa vencer. Em caso de empate, o Gama terá vantagem na última rodada.