Série C: Botafogo pega o Sertãozinho Agora é a vez do Comercial aguardar, de camarote, o resultado de seu rival, o Botafogo, contra o Sertãozinho. Os dois enfrentam-se nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Frederico Dalmazzo, em Sertãozinho, pelo Grupo 23 da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida interessa aos três times envolvidos, já que apenas dois classificam-se para a etapa seguinte. E, se o Sertãozinho vencer, garantirá uma delas, deixando a segunda para ser decidida pela dupla Come-Fogo, que volta a se encontrar no domingo (28), no Estádio Francisco Palma Travassos. O técnico do Botafogo, Roberto Fonseca, ainda não poderá contar com três jogadores para o jogo desta quarta: o zagueiro Nílson, contundido, e o zagueiro Aderaldo e o atacante Silvinho, ambos ainda sem documentação de transferência regularizada na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, Fonseca deverá manter o time-base que estreou na competição e empatou com o rival Comercial por 1 a 1 no domingo passado.