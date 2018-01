Série C: clubes de olho no índice técnico A quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C começa no final de semana, mas vários clubes estão interessados na oitava vaga da quinta fase que será definida pelo índice técnico. RS, do Rio Grande do Sul, o CFZ, do Distrito Federal, e o Bragantino são os primeiros colocados nesta briga. No momento, 14 equipes disputam jogos de ida e volta para definir quem se classificará. Sete equipes conseguirão vaga direta em sua chave, sendo que a última vaga, sairá do melhor índice técnico - medido através da média de pontos da primeira fase (já que alguns times atuaram quatro vezes e outros seis), mais a soma dos pontos nas outras fases. Dos 95 times que iniciaram a disputa, em setembro, apenas 15 equipes ainda seguem na briga pelo título e pelas duas vagas de acesso à Série B. Dos sete grupos que comporão a quarta fase da Série C, seis já estão definidos. A única indefinição é o adversá rio do Botafogo-PB, que espera o vencedor de Confiança-SE e Cene-MS. Como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, os sul-matogrossenses se garantem até mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Três paulistas ainda continuam na competição, dos 13 que largaram: Bragantino, Santo André e Ituano. Confira o índice técnico dos clubes: 1. RS-RS: 12,66 2. CFZ-DF: 12,50 3. Bragantino-SP: 11,75 4. Campinense-PB: 10,50 5. Ituano-SP: 10,50 6. Imperatriz-MA: 10,25 7. Botafogo-PB: 10,25 8. Itapipoca-BA: 9,75 9. Tuna Luso-PA: 9,75 10. Cabofriense-RJ: 8,83 11. Tupi-MG: 8,66 12. Confiança-SE: 8,00 13. Cene-MS: 7,50 14. Santo André-SP: 7,00 15. Palmas-TO: 6,75.