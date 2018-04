Série C: clubes fazem os cálculos para o acesso

Faltando apenas duas rodadas para o término da fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, a calculadora ferve nas mãos dos times que ainda têm chances de conquistar o acesso para a Série B: Bahia, Bragantino, Vila Nova, Crac e Atlético-GO. Apesar de um jogo a menos, devido à falta de eletricidade no Estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande-PB, Barras e Nacional estão eliminados. Bahia e Bragantino, que dividem a liderança, com 23 pontos, precisaram de apenas mais dois pontos na classificação, porém, têm que tomar cuidado, pois, se tropeçarem, ficarão com uma vitória a menos do que seus concorrentes. Apesar do sobreaviso, o Bragantino tem 99,4% e o Bahia 92,6% de chances de chegarem à Série B. Vale lembrar, porém, que ambos vão encerrar a participação fora de casa. O Bahia, inclusive, tem dois confrontos diretos - Vila, em casa, e Crac, fora. Se Braga e Bahia têm de decidir em casa, já na próxima rodada, para depois não se complicarem, Vila Nova, Crac e ABC vão decidir diante de suas torcidas. O ABC é o terceiro colocado, mas entre os três mencionados é o que tem menos chance: 44%. Apesar da quarta colocação, o Vila, que encerra sua participação contra o lanterna Nacional, está 65% garantido na Série B. Regular durante toda a competição, o Crac, que tem 56,3% de probabilidade, tem tudo para decidir sua vaga contra o Bahia, em casa, na última rodada. Correndo por fora, o Atlético está a apenas um ponto do G-4, mas pode surpreender com seus 42,8% de chance. Confira os jogos da 13.ª rodada: Domingo - 17 horas Bragantino x Barras Atlético-GO x ABC Bahia x Vila Nova Nacional x Crac