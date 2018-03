Série C: clubes querem convite da FPF Mesmo depois de terem confirmado presença no Campeonato Brasileiro da Série C, alguns times do interior paulista estão pleiteando junto à Federação Paulista de Futebol o convite para disputar a Copa do Interior, que será realizada a partir da última semana de agosto pela entidade. Comercial, de Ribeirão Preto, e Rio Branco, de Americana, já oficializaram à FPF suas pretensões. Os clubes asseguram ter estrutura para disputar as duas competições ao mesmo tempo. Na verdade, estão de olho na possível cota que a Federação está prometendo dar para todos os participantes da competição. Ano passado, a Copa Interior reuniu 16 clubes da primeira divisão paulista - Séries A1, A2 e A3. Oito clubes paulistas vão disputar a Série C do Brasileiro apesar do aconselhamento da FPF para que seus filiados desistissem do campeonato, que será deficitário. O Ituano, campeão do Paulistão, é o único que será subvencionado pela CBF por ter sido o representante oficial do Estado devido o título paulista. Os outros times inscritos são: Mogi Mirim, Jundiaí, Atlético Sorocaba, Santo André, Rio Branco, Comercial e Ferroviária.