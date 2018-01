Série C com duas vagas em aberto A terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C já tem 26 times classificados. Os dois últimos lugares ainda estão em aberto em virtude de brigas judiciais. Depois de vencer o Operário-MS nos tribunais, o Comercial-MS enfrentou o Confiança-SE no último domingo e acabou sendo derrotado por 3 a 1, garantindo o direito de jogar por um empate na próxima quarta-feira em Campo Grande. Já o adversário do Tupi-MG só será conhecido após julgamento. O jogo entre Americano-RJ e Goytacaz-RJ foi paralisado aos 16 minutos do segundo tempo em virtude do "cai-cai" feito pelos jogadores do Goytacaz. A decisão ainda não tem data marcada, mas o presidente da Federação Carioca de Futebol e torcedor assumido do Americano, disse que seu clube de coração seguirá na competição. Os dois jogos da terceira fase ainda não têm data confirmada pela CBF. No sábado, em jogo atrasado da segunda fase, o Ituano conseguiu sua vaga no sufoco. Depois de vencer o União Barbarense no jogo de ida por 2 a 0, perdeu por 3 a 1 e só se classificou por ter marcado um gol na casa do adversário. Nesta próxima fase os 28 classificados mais uma vez se enfrentam em jogos de ida e volta e os 14 melhores passam à quarta fase. Em caso de empate no número de pontos os critérios adotados pela CBF serão os mesmos da Copa do Brasil: saldo de gols, número de gols marcados fora de casa e decisão por pênaltis. Os dois melhores ao final da competição se classificam à Série B do Campeonato Brasileiro.