Série C começa com poucos gols Os atacantes ficaram devendo na estréia do Campeonato Brasileiro da Série C. Em 37 jogos disputados nesta quarta-feira, apenas 65 gols foram marcados, o que dá a baixa média 1,75 gols por partida. O resultado que mais ocorreu foi 1 a 0, com nove jogos com este placar. O empate sem gols também apareceu oito vezes. Por outro lado, alguns jogos valeram o ingresso graças ao número de gols marcados. O destaque da rodada aconteceu em Pelotas, onde o visitante RGSC (Rio Grande Sport Clube), time administrado pelo técnico Paulo César Carpegiani, venceu o Brasil por 4 a 3, depois de estar perdendo por 2 a 0. O Taveirópolis-MS foi a Campo Grande e venceu o Operário-MS por 5 a 1. Fechando a lista dos visitantes indesejáveis, o Sertãozinho foi a Ribeirão Preto e venceu o Comercial por 3 a 2. Dos paulistas, os três favoritos acabaram perdendo seus jogos. Comercial, Ituano e Santo André perderam para Sertãozinho, XV de Piracicaba e Atlético Sorocaba, respectivamente. O próximo final de semana vive a segunda rodada, mas Atlético-RR, Viana-MA, Santa Inês-MA, Flamengo-PI, Itapipoca-CE, ABC-RN, Central-PE, Botafogo-PB, CSA-AL, Cuiabá-MT, Tocantinópolis-TO, Atlético-GO, Ituiutaba-MG, Uberaba-MG, Portuguesa Santista-SP, Botafogo-SP, Rio Branco-SP, Inter Limeira-SP e Ulbra-RS fazem suas estréias na competição. Os 93 participantes estão divididos em 28 grupos, compostos por três ou quatro clubes, que se enfrentam entre si. Os dois primeiros colocados passam à segunda fase que reunirá 56 clubes.