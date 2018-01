Série C decide última vaga da quarta fase Confiança-SE e Cene-MS vão decidir nesta quinta-feira, às 20h30, em Aracaju, o dono da última vaga na quarta fase do Campeonato Brasileiro da Série C. A vantagem é do time sul-matogrossense. Como venceu o primeiro confronto por 2 a 0 em casa, o Cene garante a vaga no Grupo 62 até perdendo por um gol de diferença. O vencedor deste confronto já conhece seu próximo adversário: o Botafogo-PB, em Campina Grande, domingo, pelo Grupo 73. A partir da quarta fase, apenas 14 clubes vão continuar sonhando com o título. São sete grupos de dois times cada. Os sete campeões de cada grupo garantirão vagas nas quartas-de-final, enquanto o oitavo integrante sairá de acordo com um índice técnico em que terá a somatória da média de pontos da primeira fase mais os pontos obtidos na segunda, terceira e quarta fases. Em sorteio realizado segunda-feira no Rio, o departamento técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os mandos de campo das oitavas-de-final. Os jogos de ida serão realizados domingo, dia 2. A volta foi confirmada para o dia 5, quarta-feira. Confira os confrontos: Grupo 71 - Tuna Luso-PA x Imperatriz-MA; Grupo 72 - Campinense-PB x Itapipoca-CE; Grupo 73 - Botafogo-PB x Confiança-SE ou Cene-MS; Grupo 74 - Palmas-TO x CFZ-DF; Grupo 75 - Bragantino-SP x Tupi-MG ou Americano-RJ; Grupo 76 - Cabofriense-RJ x Santo André-RJ e Grupo 77 - Ituano-SP x RS-RS.