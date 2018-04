Série C define classificados O Campeonato Brasileiro da Série C define neste sábado, 30 dos 32 clubes que avançam à segunda fase, com a realização da última rodada. Dezesseis times já entram em campo classificados, restando portanto 14 vagas. Apenas o Grupo 12, que somente na quinta-feira definiu o Ceilândia-DF como representante, após uma intensa briga judicial com o Paranoá-DF, não terá as duas vagas preenchidas. Entre os paulistas, dois já estão assegurados. O União Barbarense garantiu o primeiro lugar do Grupo 14 e cumpre tabela contra o América. No Grupo 13, quem ficou com a primeira colocação é o Atlético Sorocaba que enfrenta o eliminado América-RJ, no estádio Édson Passos, em confronto sem importância. A Portuguesa Santista faz o clássico lusitano com a Portuguesa Carioca, em jogo que vale a segunda colocação do Grupo 13. O jogo será disputado no estádio Ulrico Mursa, em Santos, e quem vencer avança. A Santista leva a vantagem do empate e tenta se reab ilitar da derrota para o Atlético Sorocaba, por 3 a 2. No Grupo 14, América, Rio Branco e União São João ainda brigam pela classificação. O Rio Branco está na segunda colocação e se classifica com uma vitória sobre o União São João, em Araras. Este, por sua vez, precisa vencer e ainda necessita da vitória do Barbarense contra o América. Na outra partida, o América busca os três pontos contra o Barbarense, em Santa Bárbara D´Oeste, e torce pelo União São João contra o Rio Branco. Todos os jogos envolvendo paulistas começam às 16 horas. Estão classificados os seguintes clubes: Grupo 1 - Grêmio Coariense-MA Grupo 2 - Roraima-RR, Trem-AP Grupo 3 - Cuiabá-MT, União-MT Grupo 5 - Sampaio Corrêa-MA Grupo 6 - Limoeiro-CE Grupo 7 - Treze-PB Grupo 8 - Porto-PE Grupo 10 - Serra-ES, Villa Nova-MG Grupo 11 - Crac-GO Grupo 13 - Atlético Sorocaba-SP Grupo 14 - União Barbarense-SP Grupo 15 - Iraty-PR Grupo 16 - Novo Hamburgo-RS, Ulbra-RS. Confira os jogos da rodada: Grupo 1: Rio Branco-AC X Nacional-AM Grupo 3: Ji-Paraná-RO X União-MT Grupo 4: Gama-DF X Palmas-TO, Gurupi-TO X CFZ-DF Grupo 5: Castanhal-PA X Sampaio Corrêa-MA, Moto Clube-MA X Tuna Luso-PA. Grupo 6: Limoeiro-CE X River-PI, Parnayba-PI X Ferroviário-CE Grupo 7: Potiguar-RN X Treze-PB, Campinense-PB X Baraúnas-RN Grupo 8: Itacuruba-PE X Coruripe-AL, Corinthians-AL X Porto-PE Grupo 9: Catuense-BA X Sergipe-SE, Confiança-SE X Atlético-BA Grupo 10: Serra-ES X Ipatinga-MG, Villa Nova-MG X Estrela-ES Grupo 11: Crac-GO X Serc-MS, Cene-MS X Jataiense-GO Grupo 13: América-RJ x Atlético Sorocaba-SP, Portuguesa Santista-SP x Portuguesa-RJ Grupo 14: União Barbarense-SP X América-SP, União São João-SP X Rio Branco-SP Grupo 15 : Cianorte-PR X Iraty-PR, Herman Aichinger-SC X Nacional-PR Grupo 16: Ulbra-RS X Novo Hamburgo-RS, Lages-SC X Esportivo-RS.