Série C define confronto da 3ª fase O último confronto da terceira fase do Campeonato Brasileiro da Série C será definido nesta quarta-feira, quando serão disputados os dois últimos jogos da segunda fase: Crac x Ceilândia e Americano x Cene. Na partida de ida, o Crac, atual campeão goiano, conseguiu o bom empate em 2 a 2, que lhe dá a vantagem na volta. Em casa, ele se classifica com um empate sem gols ou em 1 a 1. Em caso de empate por dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer, se classifica. O jogo será disputado no estádio Genervino Fonseca, começando às 19 horas. O Cene-MS também entra em campo com vantagem, uma vez que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Qualquer empate lhe dá a vaga. Se marcar gol e perder por diferença de um gol (2 a 1, por exemplo), também se classifica, pois terá marcado na casa do adversário. Para o Americano, apenas dois resultados servem: vitória por 1 a 0, que leva a decisão para os pênaltis, ou vitória por dois gols de diferença. O jogo começa às 20h30 no estádio Godofredo Cruz. Os vencedores destes duelos se enfrentam na terceira fase e fazem o primeiro jogo no sábado, quando os demais clubes realizam o jogo da volta. O segundo jogo deste confronto será realizado na próxima quarta-feira.