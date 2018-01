Série C definirá 25 classificados amanhã A quarta-feira será de definições para o Campeonato Brasileiro da Série C. Vinte e cinco times garantirão vaga na terceira fase da competição e continuarão com o sonho do título e do acesso à Série B de 2004. Em campo, seis paulistas com situações distintas disputam quatro vagas na terceira fase da Terceirona jogando às 20h30. Santo André, Sertãozinho, Botafogo, Atlético Sorocaba, Bragantino e Internacional de Limeira jogam suas fichas no campeonato. A melhor situação é do Santo André. Depois de golear o Sertãozinho por 4 a 0 no primeiro jogo do Grupo 51, o time do ABC Paulista se classifica até mesmo por uma derrota por três gols de diferença no estádio Frederico Dalmazo. O Botafogo também vive situação cômoda. O time de Ribeirão Preto venceu o Atlético Sorocaba por 2 a 0 no jogo de ida do Grupo 52 e, para seguir na competição, pode até perder por um gol de diferença. No primeiro semestre os dois times se enfrentaram valendo vaga na primeira divisão do Campeonato Paulista, e os sorocabanos acabaram levando a melhor. No Grupo 45 o Bragantino precisa apenas de um empate em um gol para eliminar o Estrela do Norte. No primeiro jogo, em Cachoeiro do Itapemirim-ES, deu empate em 2 a 2. Como o regulamento é igual ao da Copa do Brasil, os dois gols fora de casa podem fazer a diferença ao final dos 180 minutos. O sexto paulista em campo nesta quarta-feira não pode pensar em outro resultado que não seja a goleada. Depois de perder para o União Bandeirante no Paraná por 2 a 0, a Internacional joga em Limeira pelo Grupo 53 precisando vencer por três gols de diferença. Um 2 a 0 a seu favor levará a decisão para a disputa de pênaltis. Nesta quarta-feira serão disputados 25 jogos e a rodada será completada quinta-feira com o jogo isolado pelo Grupo 30 entre Atlético-RR e Rio Branco-AC. Rodada - Eis os jogos de quarta-feira: Grupo 29 - 20:30 - Nacional-AM x Tuna Luso-PA; Grupo 31 - 16:00 - Viana-MA x Sampaio Corrêa-MA; Grupo 32 - 18:00 - Imperatriz-MA x Chapadinha-MA; Grupo 33 - 20:00 - Flamengo-PI x Guarany-CE; Grupo 34 - 20:30 - Itapipoca-CE x River-PI; Grupo 35 - 20:30 - ABC-RN x ASA-AL; Grupo 36 - 20:30 - Treze-PB x Campinense-PB; Grupo 37 - 20:30 - Botafogo-PB x CSA-AL; Grupo 38 - 20:30 - Sergipe-SE x Souza-PB; Grupo 39 - 20:30 - Juazeiro-BA x Cene-MS; Grupo 41 - 20:30 - Cuiabá-MT x Palmas-TO; Grupo 42 - 20:30 - Tocantinópolis-TO x Serc-MS; Grupo 43 - 20:30 - CFZ-DF x Uberlândia-MG; Grupo 44 - 19:00 - Ituiutaba-MG x Atlético-GO; Grupo 45 - 20:30 - Bragantino-SP x Estrela do Norte-ES; Grupo 46 - 20:30 - Ipatinga-MG x Rio Branco-MG; Grupo 47 - 20:30 - Tupi-MG x Macaé-RJ; Grupo 48 - 20:30 - Americano-RJ x Goytacaz-RJ; Grupo 49 - 20:30 - Cabofriense-RJ x Volta Redonda-RJ; Grupo 50 - 20:30 - Friburguense-RJ x Olaria-RJ; Grupo 51 - 20:30 - Sertãozinho-SP x Santo André-SP; Grupo 52 - 20:30 - Atlético Sorocaba-SP x Botafogo-SP; Grupo 53 - 20:30 - Internacional-SP x União Bandeirante-PR; Grupo 55 - 20:30 - Caxias-SC x Pelotas-RS; Grupo 56 - 15:00 - RS-RS x Ulbra-RS.