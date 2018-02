Série C: Divulgada tabela da fase final A tabela com as seis rodadas do quadrangular final da Série C foi divulgada neste segunda-feira à tarde pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os jogos começam no sábado (22/10) e a primeira rodada terá os duelos Remo x Novo Hamburgo e América-RN x Ipatinga. O critério adotado para a elaboração dos confrontos foi a campanha na fase anterior (quartas-de-final). Assim, o Novo Hamburgo foi o primeiro, o Ipatinga o segundo, o América-RN o terceiro e o Remo ficou como quarto. Os horários dos jogos abaixo são o de Brasília, respeitando o horário de Verão. A tabela de jogos do quadrangular final da Série C é: 22/10 - Sábado 17 horas - Remo x Novo Hamburgo 21h30 - América-RN x Ipatinga 30/10 - Sábado 17 horas - Novo Hamburgo x América-RN 17 horas - Ipatinga x Remo 02/11 - Quarta-feira 20h30 - Ipatinga x Novo Hamburgo 21h30 - América-RN x Remo 06/11 - Domingo 17 horas - Novo Hamburgo x Ipatinga 17 horas - Remo x América-RN 13/11 - Domingo 17 horas - América-RN x Novo Hamburgo 17 horas - Remo x Ipatinga 20/11 - Domingo 17 horas - Novo Hamburgo x Remo 17 horas - Ipatinga x América-RN