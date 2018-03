Série C do Brasileiro terá 98 times A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgará até quinta-feira a tabela e o regulamento da Série C do Campeonato Brasileiro, que deve começar em meados de setembro. Noventa e oito clubes vão disputá-la. A entidade confirmou a presença de 13 equipes paulistas na competição: XV de Piracicaba, Botafogo, Rio Branco, União Barbarense, Bragantino, Portuguesa Santista, Santo André, Comercial, Sertãozinho, Ituano, Inter de Limeira, Sorocaba e Francana. A primeira fase, classificatória, será dividida em grupos de três ou quatro clubes. Os dois primeiros continuam na competição, que, a partir de então, será disputada no sistema de mata-mata, até que se conheçam os quatro melhores. Estes disputarão um quadrangular final, com jogos de ida e volta. Os seis clubes que desceram ano passado da Série B para a C e mais 27 clubes, cada qual de uma federação estadual e escolhidos por critérios técnicos, vão receber ajuda de custo da CBF: R$ 3 mil por jogo e mais as despesas com transporte. A entidade vai arcar com os custos de arbitragem e dos exames antidoping.