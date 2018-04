Série C: duas estréias nesta 2ª feira Friburguense e Ceilândia-DF estréiam no Campeonato Brasileiro da Série C nesta segunda-feira, às 15h30, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Grupo 12, o único que ainda está indefinido na primeira fase. O atraso se deve à briga na Justiça Desportiva entre Ceilândia e Paranoá pela terceira vaga do Distrito Federal na competição, o que foi definido somente na semana passada pelo STJD do Rio de Janeiro. Ainda fazem parte deste grupo, o Tupi, de Minas Gerais, que venceu o Americano de Campos, por 2 a 1, no único jogo realizado até agora. Passam à segunda fase os dois primeiros colocados, depois de turno e returno entre si. Os dois classificados vão enfre ntar os times qualificados no Grupo 11: CRAC, de Goiás, e CENE, do Mato Grosso do Sul. A segunda fase será disputa no sistema de mata-mata. A última rodada, disputada sábado, definiu 14 confrontos. Confira: Grêmio Coariense-AM X Trem-AP Rio Branco-AC X Roraima-RR União-MT X Palmas-TO Gama-DF X Cuiabá-MT Sampaio Corrêa-MA X Parnahyba-PI Limoeiro-CE X Moto Clube-MA Treze-PB X Itacuruba-PE Porto-PE X Campinense-PB Confiança-SE X Serra-ES Vila Nova-MG X Sergipe-SE Atlético Sorocaba-SP X Rio Branco-SP União Barbarense-SP X Portuguesa Santista-SP Iraty-PR X Novo Hamburgo-RS Ulbra-RS X Hernam Aichinger-SC.