Série C: Empate e jogo suspenso No fechamento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta sexta-feira à noite, o São Raimundo, do Pará, empatou em casa com o Vila Aurora, do Mato Grosso, por 1 a 1, pelo Grupo 2. Os dois times dividem a segunda posição, com um ponto, uma vez que o líder é o Luverdense, do Mato Grosso, que na estréia goleou o Ji-Paraná, de Rondônia, por 5 a 0. O jogo entre Serra e Estrela do Norte-ES, que deveria acontecer nesta sexta-feira, no Estádio Robertão, em Serra, abrindo a segunda rodada, acabou sendo suspensa por falta de luz. Momentos antes da partida, marcada para as 20h30, pelo Grupo 9, a diretoria do Serra constatou que os refletores estavam queimados. O árbitro José Fermo esperou durante uma hora e 50 minutos pela troca das lâmpadas, o que acabou não acontecendo.