Série C: Ferroviário abre rodada A quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C será aberta nesta sexta-feira com o jogo entre Ferroviário-CE e Piauí-PI, às 20h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O time cearense lidera o Grupo 5, com 6 pontos, e o piauiense está na terceira colocação, com 3. Na rodada passada, no encerramento do primeiro turno, o Ferroviário venceu o Piauí por 2 a 0, jogando em Teresina. A rodada terá ainda três jogos no sábado, 25 no domingo e um na segunda-feira.