Série C: Ferroviário quase classificado O Ferroviário-CE praticamente garantiu sua vaga na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, nesta sexta-feira à noite, ao vencer o Piauí-PI por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Agora, o time cearense lidera isolado o Grupo 5, com nove pontos, enquanto o Piauí tem apenas três, na lanterna. A vitória foi definida somente aos 37 minutos do segundo tempo, com um chute de fora da área de Eli.