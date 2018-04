Série C: Friburguense vence na estréia Em jogo isolado do Campeonato Brasileiro da Série C, o Friburguense-RJ venceu o Ceilândia-DF, por 3 a 1, nesta segunda-feira, no estádio "Eduardo Guinle", em Nova Friburgo. As duas equipes só puderam estrear agora devido a uma disputa judicial entre o Ceilândia e o Paranoá, ambos do Distrito Federal, que lutavam pelo direito de disputar a competição. Devido ao problema extra-campo, a única partida neste grupo aconteceu no dia 1º de agosto, quando o Tupi-MG venceu por 2 a 1 o Americano, em Juiz de Fora. Cadão, Sharlei e Ziquinha marcaram para o Friburguense, enquanto Cristiano descontou para o Ceilândia. A segunda rodada acontece nesta quinta-feira. O Friburguense faz o clássico do interior fluminense contra o Americano, em Campos, às 20h30. O Ceilândia tenta a reabilitação diante do Tupi, às 15h30, em Juiz de Fora, no interior mineiro.