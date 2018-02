Série C: Ipatinga convoca a torcida O Ipatinga não estreou bem no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, perdendo por 2 a 1 para o América-RN, no sábado. Buscando sua recuperação o time mineiro encara o Remo-PA em casa no próximo sábado e para vencer aposta na força de sua torcida. "Queremos ver o Ipatingão lotado. O Remo provará do próprio veneno" comentou Paulinho se referindo ao clube paraense que leva em média 37 mil torcedores aos seus jogos no Mangueirão. No clube paraense a preocupação são os cartões amarelos. Sete jogadores estão pendurados: Magrão, Boleta, Serginho, Emerson, Landu, Douglas e Eduardo. No América-RN, o zagueiro Roni fraturou a tíbia e vai ficar 90 dias fora dos gramados, não jogando mais a Série C pelo clube potiguar. Ele explicou a sua contusão na partida diante do Ipatinga no último sábado. Segundo o atleta, na hora em que ele foi rebater a bola o adversário deu um leve toque (na bola), fazendo com que o zagueiro americano acertasse em cheio o seu joelho. No Nova Hamburgo, o técnico Gilmar Iser espera recuperar em casa, sábado contra o América, os pontos perdidos em Belém. "Não podemos perder a esperança por uma derrota que deve ser considerada normal".